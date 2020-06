Riaperture, Conte firma Dpcm: slitta l'ok al calcetto

(LaPresse) - Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle riaperture. Slitta al 25 giugno la ripresa per gli sport di contatto amatoriali come calcetto, basket e pallavolo e restano sospese fino al 14 luglio "le fiere, i congressi e le attività in sale da ballo e discoteche". Da lunedi riaprono invece i cinema, i teatri, le sale da concerto, le aree gioco per i bambini nei parchi , le sale giochi e , le sale scommesse e i centri benessere. Conte poi ha fatto sapere che da lunedì la app per il tracciamento del covid 19 Immuni sarà accesssibile in tutta Italia. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati i viaggi all'estero al di fuori dell'Unione europea e della Gran Bretagna.