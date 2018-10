Caso Riace, l'Anpi al M5S: "Fermate Salvini, non girate lo sguardo dall'altra parte"

La presidente Carla Nespolo scrive ai pentastellati con la richiesta di rompere il silenzio sul modello di integrazione che il ministro dell'Interno vuole cancellare: "Ricordategli che in una terra bella e difficile come la Calabria è utile perseguire mafia e n'drangheta. Non un uomo onesto come Mimmo Lucano"

Sul caso Riace protesta l'Anpi. L'associazione nazionale dei partigiani d'Italia ha scritto una lettera rivolta al Movimento 5 Stelle con la richiesta di rompere il silenzio e "fermare Salvini" che vuole cancellare Riace come modello di integrazione. "Con l'ipotizzato spostamento di 200 migranti, il ministro dell'interno Salvini consuma un ulteriore atto di violenza e vendetta nei confronti dell'esperienza di riuscita ed esemplare integrazione, attuata nel Comune di Riace. L'intenzione, dopo l'assurdo arresto del sindaco, è quella di mettere la parola fine a questa esperienza", scrive la presidente dell'Anpi, Carla Nespolo. Il sindaco Domenico Lucano si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e affidamento diretto e fraudolento del servizio di raccolta dei rifiuti.

"L'indignazione è grande - continua Nespolo - ma dobbiamo prima di tutto chiederci: perché questo avviene? Perché il ministro dell'Interno, o riesce a cancellare Riace o la sua teoria immigrazione=delinquenza viene smentita. Ma il ministro Salvini dimentica una cosa: Riace c'è già stata. È un modello di cui parla tutta Europa. Riace dimostra che non solo l'integrazione è possibile, ma benefica. Se un piccolo borgo spopolato ha potuto riprendere mestieri, scuole e lavoro, proprio grazie alle nuove energie dei migranti, Riace ha già vinto".

Poi l'appello al M5S: "Oggi uniamo la nostra indignazione a quelle di tutti i democratici, esprimiamo la nostra fraterna solidarietà e vicinanza a Mimmo Lucano e alla sua giunta e intanto chiediamo a Luigi Di Maio e agli eletti del M5S di far sentire la propria voce su questa vicenda. No, cari amici 5stelle, non vale parlar d'altro. Reddito di cittadinanza, Riforma delle Pensioni e altro, sono obiettivi importantissimi. Ma anche Riace lo è. Con il suo carico di umanità sofferente e di speranza. Non girate lo sguardo da un'altra parte. Fermate Salvini. Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come la Calabria, ricordategli che è utile perseguire mafia e n'drangheta. Non un uomo onesto come Mimmo Lucano", conclude Carla Nespolo, presidente dell'Anpi.

