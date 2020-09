Rete unica, Patuanelli: Primo passo nella direzione giusta

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - "Il tema della rete unica lo abbiamo affrontato in modo serio e profondo, abbiamo fatto un primo passo nella direzione giusta". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Dobbiamo essere consapevoli che in questo momento lo Stato non può essere soltanto arbitro. Non significa che lo Stato fa l'imprenditore, ma interviene perché l'accesso alla tecnologia sia garantito anche alle microimprese. Lo Stato deve essere guida nei grandi processi di trasformazione", ha aggiunto.

