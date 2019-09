Renzi via dal Pd: "Con noi 40 parlamentari"

(LaPresse) Dopo l'annunciata scissione dal Pd, Matteo Renzi ha rivelato dettagli e modalità del suo nuovo progetto politico. "Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva", ha spiegato in tv l'ex segretario dem che non intende, per il momento, uscire dalla maggioranza, ma che punta a diventare l’ago della bilancia per il Conte bis. Una quaratina i parlamentari che lo seguiranno, oggi saranno svelati i nomi. Il premier perplesso soprattutto sulla tempistica, "un errore dividere il Pd", per il segretario dem Zingaretti. Preoccupazione anche in casa 5 Stelle.