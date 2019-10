Renzi: Suggerisco a premier di dare delega Servizi a professionista

di dab

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "Penso che il presidente del Consiglio, in generale, e nel caso specifico quello attuale, farebbe bene a dare l'autorità delegata dei Servizi. Nell'interesse del premier, gli suggerisco di avere un signor professionista che si occupa di certi temi". Lo afferma il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ai microfoni di 'In mezz'ora in più', su Rai3.

