Renzi, senatore Pd annulla conferenza stampa: attesa enews

di npf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - Annullata la conferenza stampa di Matteo Renzi annunciata per oggi alle 16 in Senato dopo la disposizione da parte della procura di Firenze degli arresti domiciliari per i suoi genitori, Tiziano e Laura Bovoli. Il senatore del Pd pubblicherà oggi la sua enews, mentre nel pomeriggio sono attese delle comunicazioni da parte degli avvocati della famiglia Renzi.

