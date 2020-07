Renzi: Se fossi di FI troverei logico stare con Italia viva

di dab/egr

Roma, 6 lug. (LaPresse) - "Arrivi da Forza Italia? Io se fossi un senatore azzurro e volessi sostenere il governo, da europeista, troverei più logico stare con noi che con Salvini. Forza Italia è in difficoltà perché una parte sta con la Merkel e un'altra con Salvini, tanto che qualcuno è venuto con noi perché non vuole stare con la destra sovranista. Sul Mes FI ha una posizione seria. Se non prendiamo quei soldi rischiamo di darla vinta a chi vuole la patrimoniale: noi vogliamo utilizzare i fondi europei, non i soldi dei cittadini". Lo ha detto Matteo Renzi, presentando 'La mossa del Cavallo' a Marina di Grosseto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata