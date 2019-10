Renzi: Salvini di parola? Da padano a nazionalista...

di npf/abf

Roma, 15 ott. (LaPresse) - "Uomo di parola Salvini. Lei Salvini? Era per la Padania e poi è diventato nazionalista. Era comunista padano e poi era con Casapound. Ha tifato contro l'Italia e per la Francia. Ha detto di tutto contro Di Maio e poi gli ha proposto la premiership. Io ho cambiato idea sul referendum e sui 5s, ma se cambiare idea è simbolo di intelligenza Salvini può puntare al nobel per la fisica". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi nel corso del confronto tv a Porta a porta con Matteo Salvini che andrà in onda questa sera.

