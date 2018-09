Renzi: Pd diviso, per me inaccettabile allearsi con M5S

di egr/mbb

Roma, 20 set. (LaPresse) - E' vero che non parla da quattro mesi con Gentiloni? "Di che cosa stiamo parlando? Mi sembrano ricostruzioni lunari. Il Pd è diviso? Sì. Se al congresso il Pd sceglie, come dice qualcuno, di fare l'accordo con il M5S, a me questa cosa sembra inaccettabile perché non l'hanno voluta i nostri elettori e perchè fa passare l'idea che nel M5s ci sia una parte ragionevole". Così Matteo Renzi (Pd) alla puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.

