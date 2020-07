Renzi: Non possiamo dare a Salvini-Meloni calcio di rigore su Colle

di dab

Roma, 6 lug. (LaPresse) - "Salvini ha detto che non andava agli stati generali perché non era un luogo istituzionale. Perché il Papeete invece è il luogo delle istituzioni?". Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo libro La mossa del cavallo a Marina di Grosseto. "Salvini e la Meloni sono l'esatto opposto della destra della Merkel, vogliono la Le Pen - aggiunge -. Non possiamo dar loro il calcio di rigore sul presidente della Repubblica, non possono essere loro i king maker di questa operazione".

