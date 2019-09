Renzi: "Non è il governo che sognavo ma è giusto dare una mano"

Matteo Renzi torna a parlare dopo il lancio del suo movimento Italia Viva che sancisce la fuoriuscita dal Pd delle'x segretario e di una quarantina di parlamentari a lui vicini "Non è il governo che sognavo, parliamoci chiaro, però proprio per la situazione di emergenza che Salvini ha causato, è giusto e doveroso mordersi la lingua, non vivere di risentimenti personali che pure ci sono e sono tanti, e cercare di dare una mano all'Italia. Dare una mano al governo significa dare una mano all'Italia", ha detto il senatore toscano a SkyTg24.

"Nel Pd sono sempre stato considerato un intruso. Dopo 7 anni, se le cose non vanno, meglio uscire senza polemiche - ha proseguito Renzi -.Rientreranno Bersani e D'Alema e usciamo noi". "Italia Viva si caratterizza per la differenza culturale con il populismo di Salvini", sottolinea lex premier.



