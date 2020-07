Renzi: Nessun bisogno proroga stato emergenza, stop strategia paura

di dab

Roma, 20 lug. (LaPresse) - "Non credo che ci sia bisogno dello Stato d'emergenza fino al 31 dicembre. L'emergenza oggi non è il Coronavirus: ci sono poco più di 50 persone in terapia intensiva: ok le regole, distanziamento, le mascherine e la prudenza. Ma la vera emergenza è l'economia: si rischia di morire di fame, non di Covid. Ci sono presunti esperti che ogni giorno ti dicono che sta arrivando la catastrofe, sembrano Troisi con Benigni in 'Non ci resta che piangere', ricordati che devi morire". Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo libro "La mossa del cavallo" a Trento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata