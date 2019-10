Renzi: Leopolda come Papeete? Vedo mio amico Orlando un po' agitato

di dab

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "Per avere un termine di paragone, Orlando deve conoscoscere almeno uno dei due posti: visto che alla Leopolda non si è mai visto, spero che almeno abbia frequentato qualche volta il Papeete...". Così il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a 'In mezz'ora in più', su Rai3. "Il mio amico Orlando lo vedo un po' agitato", aggiunge.

