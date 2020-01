Renzi: Iv farà il 5%, M5S non lo so

di scp

Milano, 17 gen. (LaPresse) - "Noi il 5% lo facciamo tranquilli, io non so se M5S farà il 5% in Emilia, Toscana e nelle varie elezioni". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital.

