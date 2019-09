Renzi: "Italia Viva sparisce col proporzionale? No, penso che avrete sorprese"

Italia Viva non sparirà col proporzionale. A dirlo è il leader Matteo Renzi: "Penso che avrete sorprese, non spariremo" ha sottolineato l'ex segretario del Pd. E sul rischio di diventare un partitino: "No, ho querelato per molto bene" ha scherzato coi cronisti.