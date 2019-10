Renzi: Io come Salvini? Allora Orlando non ha capito ragioni scissione

di dab

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "Per Orlando, Salvini e Renzi sono la stessa cosa. Dire che la Leopolda e il Papeete siano sullo stesso piano è l'errore degli ultimi anni, se la prendono con il Matteo sbagliato. Io combatto Salvini. Se Orlando continua a dire certe cose dimostra che non ha capito le ragioni della scissione". Lo afferma il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a 'In mezz'ora in più', su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata