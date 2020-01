Renzi: Dopo 6 anni di insulti si sono accorti che bonus 80 euro non fa schifo

di scp

Milano, 17 gen. (LaPresse) - "Ci hanno messo sei anni, dopo sei anni di polemiche, si sono accorti che gli 80 euro non erano una 'mancia elettorale' e tanto schifo non facevano". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital. "Ci hanno insultato per sei anni, ora ci danno ragione", rimarca.

