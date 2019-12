Renzi: Di giorno moralisti, di notte salvano le loro fondazioni

di ect

Milano, 2 dic. (LaPresse) - "Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le loro fondazioni". E' l'attacco su Twitter del leader di Italia Viva, Matteo Salvini, in merito all'approvazione in commissione alla Camera di un emendamento per rinviare l'equiparazione delle norme sui partiti e sulle fondazioni con il voto di M5s, Pd e Leu.

