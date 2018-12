Renzi: Da mesi non mi occupo di 'ditta'. Paese più importante del Pd

Roma, 6 dic. (LaPresse) - "Da mesi non mi preoccupo della Ditta Pd: mi preoccupo del Paese. Che è più importante anche del Pd". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Tutti i giorni ho fatto sentire la mia voce contro il Ministro Sciacallo, Salvini. E contro il Ministro Prestanome, Di Maio - aggiunge - Non mi nascondo, io. Se devo fare una battaglia la faccio a viso aperto, io". "Mi troverete sempre e per sempre dalla stessa parte: dalla parte di chi combatte per la politica e contro il populismo. Per la giustizia e contro il giustizialismo. Per la verità e contro le FakeNews", conclude.

