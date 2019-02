Renzi, Boschi: Basta con uso politico giustizia, io so cos'è la gogna-2-

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Ho personalmente subito la macchina del fango scatenata sui social da M5s e Lega - insiste Boschi - Ho assistito per mesi a un dibattito pubblico violentissimo, su questioni che non riguardavano nemmeno me personalmente. E ora che i fatti si stanno chiarendo, ogni volta che c'e' una notizia che va in questa direzione, a ogni archiviazione, non ne parla nessuno".

