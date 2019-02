Renzi, Anm: Inammissibile parlare di giustizia a orologeria

di npf

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "Riteniamo sia inammissibile parlare di 'giustizia ad orologeria': l'azione della magistratura non si arresta mai e non è mai rivolta a una contingenza politica o a favorire o danneggiare una parte politica". Lo dice in una nota la Giunta Esecutiva Centrale dell'Anm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata