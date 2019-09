Renzi: Addio al Pd? Le chiacchiere stanno a zero, parlerò alla Leopolda

di scp

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Le chiacchiere stanno a zero. Di politica nazionale parleremo alla Leopolda e sarò chiaro come mai in passato. La priorità adesso è Firenze". Così Matteo Renzi in un'intervista al Corriere fiorentino sulla sua possibile uscita dal Pd.

