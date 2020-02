Renzi accolto come una rockstar all'Assemblea nazionale di Italia Viva | VIDEO

L’evento dal titolo "Buon governo vs populismo" durerà fino a domenica mattina

(LaPresse) È stato accolto come una rockstar Matteo Renzi alla prima assemblea nazionale di Italia Viva organizzata allo Studio 10 di Cinecittà, a Roma. Baci, abbracci, selfie e grandi strette di mano per l’ex segretario del Pd che ha aperto i lavori dell’evento dal titolo "Buon governo vs populismo" che durerà fino a domenica mattina.