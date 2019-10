Renzi: A Leopolda non ci sono mojito, cubiste e le penali che mette Pd

di dab

Milano, 6 ott. (LaPresse) - "Sono d'accordo con Orlando che non vanno lanciati gli ultimatum, io ho detto solo che l'Iva non andava. Lui mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, ma cosa tradisce questa riflessione? Alla Leopolda non ci sono mojito o le cubiste, così come non ci sono le penali che il Pd sta mettendo". Lo dice il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, a 'In mezz'ora in più', su Rai3.

