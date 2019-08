Regioni, Lezzi: Istituite 3 zone economiche speciali

di mbb/ntl

Roma, 2 ago. (LaPresse) - Le Zone economiche speciali in Puglia ionica, Calabria e Campania "partiranno: siamo riusciti a concludere tutti i passaggi formali che erano rimasti in sospeso".

Così la ministra per il Sud Barbara Lezzi, parlando ai giornalisti al termine dell'istituzione delle Zone economiche speciali, oggi a Roma.

Lezzi ha ricordato che la possibilità di istituire queste Zes risale al 2017, "ma eravamo sostanzialmente fermi da quando eravamo arrivati, e finalmente ora è a disposizione il credito di imposta in maniera automatica per le imprese che vorranno investire in queste zone". Oltre alle 3 citate, sono in dirittura d'arrivo anche altre Zes, in primis in Sicilia.

