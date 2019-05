Regione Piemonte, Cirio festeggia la vittoria: "Subito pronti con la squadra di governo"

Alberto Cirio, nuovo governatore del Piemonte, esprime tutta la sua felicità per la vittoria ottenuta battendo nettamente il presidente uscente Chiamparino. "Prevedo un futuro bello, un futuro radioso per la nuova regione - ha spiegato ai giornalisti - dobbiamo lavorare per risolvere i problemi veri, i problemi concreti delle persone. Io credo che Chiamparino abbia pagato un prezzo importante per la sua squadra. Noi dobbiamo fare una squadra veloce, strutturata e pronta a partire".