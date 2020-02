Regione Lazio al Bit, Zingaretti: "Vogliamo rilanciare un modello di turismo che valorizzi il presente"

La Regione Lazio partecipa anche quest'anno alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che si svolge dal 9 all'11 febbraio nella centralissima sede di Fiera Milano City. "Non esiste sulla Terra un'area geografica che contiene nei suoi perimetri una quantità di beni archeologici, ambientali, monumentali e storico come quella perimetrata dalla Regione Lazio", sottolinea il governatore Zingaretti che aggiunge: "Vogliamo rilanciare un modello di turismo che punta non solo al passato ma soprattutto a valorizzare il presente".