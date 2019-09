Regionali, Zingaretti: Trattativa Pd-M5S non c'è, no spocchia ma pensiamoci

di dab/lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - Pd-M5S insieme alle regionali? "La trattativa non c'è. Il governo Conte ha ottenuto la fiducia qualche ora fa, e come noi che chiediamo rispetto, dobbiamo rispetto anche a coloro che stanno riflettendo su questa ipotesi". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Se questa esperienza di governo è basata su un programma comune per cambiare l'Italia, rispettando le realtà locali, come le Regioni, bisogna mettersi al tavolo per capire se ci possono essere degli elementi comuni. Alla proposta di Franceschini infatti ho detto vediamo, proviamoci", aggiunge. "Non dobbiamo avere atteggiamenti di chiusura e di spocchia, ma rispetto. Bisogna costruire dei processi veri, anche per avere credibilità agli occhi dei cittadini, perché non si può stare insieme solo per vincere, poi bisogna governare", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata