Regionali, Zingaretti: "Noi competitivi per vincere in tutte le regioni"

(LaPresse) Nicola Zingaretti a San Giorgio Cremano - nel Napoletano - per un'iniziativa elettorale: "Noi competitivi per vincere in tutte le regioni", assicura ai microfoni di LaPresse il segretario Pd in vista del voto in Campania del 20 e 21 settembre. Dal leader dem anche una stoccata al segretario della Lega: "Salvini lancia le sfide e poi le perde".