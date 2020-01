Regionali, Zingaretti a Salvini: Citofonate? Dicci dove sono i 49 mln

di dab

Roma, 24 gen. (LaPresse) - "Se vogliamo cominciare l'epoca in cui ci facciamo le domande, noi siamo pronti a farlo: dove stanno i 49 milioni degli italiani che sono scomparsi? Nessuna famiglia calabrese ha un mutuo da poter ripagare in 80 anni come te, che sei un privilegiato, sei la Casta". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiudendo la campagna elettorale del candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Calabria, Pippo Callipo, rispondendo alla citofonata di Matteo Salvini alla famiglia tunisina al quartiere Il Pilastro di Bologna.

