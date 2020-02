Regionali, Zingaretti a Renzi: No terzi poli, fai interesse Salvini

di npf/egr

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Parlo anche di Iv. In sistema a elezione diretta sta a Renzi decidere una bussola strategica. Non c'è spazio in questi sistemi per un terzo polo. Lo stesso Salvini ne ha determinato la fine: o di qua o di là. Quelli che fanno finta di non esserne consapevoli fanno di fatto l'interesse delle destre, come rischia di accadere in Puglia. Mi permetto di invitare a un ripensamento". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione nazionale Dem.

