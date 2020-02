Regionali, Zingaretti a M5S: Proviamoci, non lasciate Pd solo contro destre

di npf/egr

Roma, 7 feb. (LaPresse) - "Oggi se c'è una cosa che appare chiara è che nel loro dibattito sono varie e disordinate le collocazioni. Noi dobbiamo rispettare il loro dibattito sapendo che non potrà durare a lungo. Sappiano che il Pd non ha alcuna intenzione di essere onnivoro o di lucrare sulle difficoltà altrui. Uno dei passaggi fondamentali saranno le elezioni regionali. In alcune regioni un'intesa sarebbe fondamentali. Regione per regione si vedrà ma bisogna almeno provare. Non si lasci di nuovo da solo il PD a combattere contro le destre". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione nazionale Dem.

