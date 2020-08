Regionali, via libera dal Senato a doppia preferenza: 149 sì

di dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - Anche il Senato approva, in via definitiva, il decreto legge per la doppia preferenza di genere alle prossime elezioni regionali degli enti a statuto ordinario. L'aula di Palazzo Madama ha dato il via libera con 149 sì, nessun contrario e 98 astenuti.

