Regionali, Veltroni: Se Pd perde Toscana no dimissioni Zingaretti

di dab

Roma, 16 set. (LaPresse) - Se il Pd perdesse la sfida elettorale in Toscana "Zingaretti non si deve dimettere, secondo me è un buon segretario. Io mi dimisi da segretario non per la Sardegna ma perchè il progetto di PD che mi stava a cuore non era più realizzabile. L'occasione persa che indebolisce il governo però è la mancata convergenza alle regionali". Così Walter Veltroni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

