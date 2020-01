Regionali, urne aperte in Calabria ed Emilia-Romagna

Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 23 di stasera per le elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna. Oltre cinque milioni e mezzo di elettori interessati tra le due regioni, il cui esito interessa maggioranza e governo. Lo spoglio partirà subito dopo la chiusura dei seggi. Nella "Regione Rossa", che ha catalizzato il dibattito politico nazionale delle ultime settimane, la sfida principale è tra il governatore uscente, Stefano Bonaccini, appoggiato dal Pd, e la candidata del centro-destra Lucia Borgonzoni. In Calabria la sfida è tra la candidata del centrodestra Jole Santelli e l’imprenditore Pippo Callipo, candidato tra le file del Pd.

