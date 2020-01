Regionali, Toti a Ravenna: "C'è un bel profumo di vittoria"

Il centrodestra a Ravenna per la chiusura della campagna elettorale in vista delle regionali di domenica in Emilia-Romagna, ma anche in Calabria. "C'è un bel profumo di vittoria", dice il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti.