Regionali, Tajani a Ravenna: "Vinceremo e il governo dovrà prenderne atto"

Antonio Tajani a Ravenna per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra in vista del voto di domenica alle regionali in Emilia-Romagna. In città ci sono Salvini, Berlusconi e Meloni. Anche la Calabria alle urne. "Vinceremo e il governo dovrà prenderne atto", dice il vicepresidente di Forza Italia.