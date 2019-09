Regionali, Speranza: Proposta di Di Maio sull'Umbria di buon senso

di scp

Milano, 15 set. (LaPresse) - "Una nuova stagione di civismo è la strada giusta per l'Umbria. Da Di Maio arrivano oggi parole di buon senso, che non devono essere lasciate cadere. Per me il punto essenziale è la difesa dei valori portanti della Costituzione a partire da lavoro e lotta contro le diseguaglianze". Così il ministro della salute Roberto Speranza su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata