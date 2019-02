Regionali Sardegna: chi è Francesco Desogus, candidato M5s

Bibliotecaio ed ex funzionario del comune di Cagliari, ha preso il posto di Puddu, prima scelta dei pentastellati, che ha dovuto rinunciare per una condanna in primo grado

Agronomo, bibliotecario, antidivo. Francesco Desogus, 58 anni, è il candidato del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali in Sardegna. Come da buona tradizione pentastellata, Desogus non è un politico di professione: lavora alla biblioteca Emilio Lussu di Monte Claro a Cagliari ed è stato direttore del servizio parchi e giardini del Comune del capoluogo sardo.

Contrariamente ai colleghi del M5s però non è uno che urla in piazza. Punzecchia gli avversari, ma sommessamente, e ha un atteggiamento molto conciliante con le "parti migliori della società", che vuole coinvolgere in caso di vittoria.

A sceglierlo sono stati gli attivisti sardi del Movimento con 450 preferenze. Ma non è stato la prima scelta del partito: Desogus ha preso il posto di Mario Puddu che a ottobre ha dovuto rinunciare alla corsa alle regionali per una condanna in primo grado a un anno per abuso d’ufficio.

