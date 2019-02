Regionali Sardegna: chi è Christian Solinas, candidato di centrodestra

Christian Solinas è il candidato del centrodestra alle regionali 2019 in Sardegna. Imprenditore, nato a Cagliari il 2 dicembre 1976, dal 2015 è segretario nazionale del Partito Sardo d’Azione. In questa legislatura è diventato senatore della Repubblica, inserito nelle liste della Lega di Matteo Salvini.

Dal 2009 al 2014 Solinas è stato assessore ai Trasporti nella giunta di centrodestra guidata da Ugo Cappellacci. Per questa sua carica è stato accusato di aver portato al fallimento la Saremar (società di navigazione sarda con una flotta di sette traghetti con la quale collegava, in regime di continuità territoriale, le isole minori della Sardegna come La Maddalena e l'isola di San Pietro), che ha chiuso i battenti nel 2016 dopo un tentativo di nazionalizzazione per contrastare il caro traghetti.

La sua candidatura, annunciata a fine novembre, è sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Unione Democratica Sarda, Fortza Paris, Energie per l’Italia, Riformatori Sardi e due liste civiche.

