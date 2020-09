Regionali, Salvini: Voto concreto, non avrà impatto sul Governo

di ect

Milano, 8 set. (LaPresse) - Non è un voto ideologico come le europee e le politiche; quello delle regionali è un voto concreto per la sanità, per le strade, per i rifiuti. Sarà un voto di rinnovamento. Avrà un impatto sul Governo? No". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio24.

