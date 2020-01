Regionali, Salvini: Vertice cdx a breve, cercheremo i candidati migliori

di lrs/mad

Milano, 31 gen. (LaPresse) - "Dobbiamo fare un altro incontro come centrodestra" per definire i candidati governatori delle Regioni che andranno al voto nel 2020. Il vertice sarà "a breve, perché i tempi sono brevi. Cercheremo i candidati migliori con la squadra più forte". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine del Consiglio federale in via Bellerio, a Milano. A chi gli chiedeva quale Regione preferirebbe, ha replicato: "Lo dico prima a chi invito al tavolo e non in conferenza stampa".

