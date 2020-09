Regionali, Salvini: Se vinciamo al governo non succede nulla

di scp

Torino, 17 set. (LaPresse) - "Se vinciamo in Toscana è una buona notizia per i toscani, al governo non succede nulla". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete 4. "Io non userò il voto dei fiorentini, dei marchigiani o dei baresi per andare a protestare con Conte, io spero che questo governo vada a casa prima possibile perchè sta facendo poco o nulla, ma quello delle Regionali è un voto molto concreto", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata