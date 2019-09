Regionali, Salvini: Pd-M5S alleati? Lo facciano anche in Umbria, li sfido

di lrs

Milano, 12 set. (LaPresse) - "Lo facciano anche in Umbria, li sfido. Questi non conoscono la vergogna". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita a Orvieto (Terni) a chi gli chiedeva di una possibile alleanza tra Pd e M5S anche alle regionali dopo le parole del ministro Dario Franceschini. "Si mettano insieme tanto in Umbria si vince. In Umbria si cambia, la sinistra ne ha combinate troppe", ha aggiunto.

