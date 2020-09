Regionali, Salvini: Passaggio molto significativo, conto su 7-0

di lrs

Milano, 6 set. (LaPresse) - Che cosa vuole fare la Lega? "Vuole dare certezza e futuro a questo Paese, vuole tornare a governare con una maggioranza più forte e coesa rispetto a quello con i Cinquestelle. Il passaggio delle elezioni regionali sarà molto significativo. Questo Paese ha voglia di futuro e cambiamento. Non vediamo l'ora di tornare a fare meglio di quello che abbiamo fatto discretamente per un anno con degli alleati un po' bizzarri che bloccavano tutto". Così il Matteo Salvini al Forum Ambrosetti di Cernobbio, rispondendo a una domanda sull'intervista di Roberto Maroni a 'Il Sole 24 Ore'. Il leader leghista conta in "un 7-0" alle elezioni regionali del 20-21 settembre. A proposito del voto in Campania, sottolinea che "io mi baso sui voti veri".

