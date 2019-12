Regionali, Salvini: Oggi sento Meloni e Berlusconi, non si può andare lunghi

di scp

Roma, 17 dic. (LaPresse) - "Li sento oggi. C'è la vicenda delle Regionali da chiudere perchè in Calabria votano il 26 gennaio, quindi non si può andare lunghi". Così il leader leghista Matteo Salvini parlando coi giornalisti in Senato, alla domanda se abbia sentito Berlusconi e Meloni.

