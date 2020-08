Regionali, Salvini: "Occasione di cambiamento, ma non c'entrano con governo nazionale"

Matteo Salvini ostenta sicurezza in vista delle elezioni che si terranno tra meno di un mese in Toscana, Puglia, Marche, Campania, Liguria, Veneto e Val d'Aosta: "Governiamo già in molte Regioni e dal 21 settembre ne governeremo ancora di più", dice a margine del Meeting di Rimini il leader della Lega. "Le Regionali saranno una straordinaria grande occasione di cambiamento, ma il governo nazionale non c'entra nulla", aggiunge Salvini.