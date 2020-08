Regionali, Salvini: Non vedo l'ora arrivino, ma Governo non c'entra

di mbb/abf

Rimini, 21 ago. (LaPresse) - Le Regionali saranno determinanti sul futuro del Governo? "Le Regionali saranno una bellissima, straordinaria occasione di cambiamento, per dei cittadini che sono male amministratori. E quindi il Governo nazionale non c'entra nulla. Saranno un'occasione di cambiamento dopo 50 anni per i toscani, per i pugliesi, per i marchigiani, per i campani. E un'occasione di riconferma per i liguri e i veneti. E aggiungo anche la Val d'Aosta, spesso la dimenticano ma quasi sicuramente ci sarà un presidente donna e un presidente leghista. Non vedo l'ora che arrivi questo 20-21 settembre, poi i problemi di Conte e Renzi prescindono dal voto delle Regionali". Così Matteo Salvini, leader della Lega, arrivando al Meeting di Rimini.

