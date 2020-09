Regionali, Salvini: Non useremo vittoria per chiedere nulla a Conte

di lrs

Milano, 17 set. (LaPresse) - Riflessi sul governo dalle Regionali? "No, sarà un voto dei toscani per i toscani e per finire le opere pubbliche. È un voto che entra nelle case. Non useremo quell'eventuale vittoria per chiedere nulla a Conte. Altro paio di maniche: il governo sta lavorando bene? No. Centinaia di migliaia di studenti e insegnanti stanno pagando i litigi del governo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a 'Unomattina' su Rai1. "Il voto per le Regioni è molto concreto. In Toscana, nelle Marche, in Puglia c'è tanta voglia di cambiamento", ha aggiunto.

