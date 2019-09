Regionali, Salvini: M5S nati per fare rivoluzione chiedono per favore accordino al Pd

di scp

Milano, 17 set. (LaPresse) - "Mi spiace per i 5 Stelle, nati per fare la rivoluzione e finiti a fare l'appendice del Pd, chiedono per favore un accordino in Umbria, Calabria, Toscana per non scomparire". Così il leader leghista Matteso Salvini in una diretta Facebook.

